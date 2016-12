Baveno -

Due week end dedicati alla gastronomia, quelli proposti dalla rassegna Sapori di Lago, in programma per il 30, 31 agosto e 1 settembre e per il 6, 7 e 8 settembre presso l’area Feste delle Fonti di Baveno, sul lago Maggiore.

In tal senso, si è espressa Guidina Dal Sasso, Assessore provinciale al Turismo :« Alla guida e ai fornelli di questa manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, c’è l’Associazione Cuochi Alto Basso Novarese e VCO, sempre partner competente e disponibile di numerose iniziative messe in campo in questi anni dalla Provincia. A loro il merito di aver ideato questa rassegna che si propone di comunicare il territorio attraverso i suoi sapori più distintivi e di promuoverlo attraverso un suo prodotto che possiede ancora ampi margini di valorizzazione nella ristorazione locale di qualità: il pesce d’acqua dolce.

Nella ‘pentola’ di questa manifestazione ‘bollono’ sempre nuove idee per far meglio conoscere il patrimonio ittico del Verbano Cusio Ossola, consegnare questa ricchezza ambientale e di biodiversità alle future generazioni, mantenere vive attività tradizionali come la pesca, che per alcune famiglie è ancora fonte di reddito e per il turismo un aspetto di sicuro interesse, in un’offerta capace di far presa su un pubblico, da ‘stuzzicare’ nell’appetito e nella curiosità, perché dietro a un carpione, a una frittura, a un ragù di lago si apre un mondo che vale la pena di raccontare».

Nel corso della manifestazione, su prenotazione, sarà possibile effettuare anche a due uscite di pesca turistica notturna organizzate dai “Pescatori dell’Isola Itticultori” alle ore 17.00 dei due venerdì. Infatti, come ha dichiarato l’Assessore Provinciale alla Tutela Faunistica Alberto Preioni :« Lo scorso aprile abbiamo deliberato il regolamento, con il quale abbiamo consentito l’avvio, su richiesta degli stessi titolari di licenza da pescatore professionista (gli unici con permesso all’utilizzo delle reti), di aggiungere alla propria attività anche quella di ‘pesca turismo’. Si tratta di ospitare a bordo della propria barca, nei momenti di posa o ritiro delle reti, turisti interessati a comprendere tecniche e saperi di questo antico mestiere nelle sue peculiarità lacuali».

Anche il sindaco della cittadina, Massimo Zoppi, ha espresso il suo entusiasmo riguardo a questo appuntamento: « ’Sapori di Lago’, che abbiamo il piacere di accogliere anche quest’anno nell’area ampia e funzionale delle Fonti, si arricchisce nella sua edizione 2013 anche di un aspetto sociale con il pranzo offerto venerdì 30 agosto a una trentina di ospiti della Casa di Riposo di Baveno. I nostri nonni e le nostre nonne, nel menu messo a punto dai cuochi ‘motore’ di questa manifestazione, troveranno la memoria di tanti piatti semplici e gustosi, ma oggi quasi scomparsi dal consueto consumo in famiglia. Piatti che li riporteranno alla loro infanzia e gioventù: un ‘amarcord’ gastronomico che vuole trasmettere affetto e attenzione».

Infine, ecco quanto dichiarato da Vittorio Stellini, presidente dell’Associazione Interprovinciale Cuochi :« Musica, ballo, bancarelle e delizie (per occhi e gola) al cioccolato sono il pendant di ‘Sapori di Lago 2013’, iniziativa con la quale crediamo di aver ‘smosso le acque’ nell’ambito della ristorazione, e non solo di quella locale, e di avere dato un aiuto alla pesca professionale sul Lago Maggiore e a tutto il suo indotto. La manifestazione ha al suo centro la proposizione di ricette riscoperte, attualizzate e create ‘ad hoc’, frutto di un serio lavoro di ricerca storica e di sperimentazione creativa. A questo si aggiunge la parte più propriamente operativa e organizzativa della manifestazione: entrambi gli aspetti sono davvero impegnativi per i nostri chef, ma siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, sia in termini di risposta del pubblico che di promozione territoriale e di prodotto. Siamo riusciti a realizzare un’interessante intesa tra tradizione e novità. Vicino ai piatti più classici, citati anche da Pellegrino Artusi, nella lista delle vivande abbiamo inserito degli ‘inediti’ quali la pizza ‘lago e zola’ e il salmerino al cacao. Un grazie va dunque a tutti coloro – enti pubblici e partner privati – che ci sostengono in questo progetto, agli instancabile colleghi ‘maestri di cucina’ e ai buongustai che verranno a trovarci in questi due weekend di gastronomia e cultura del territorio».