Arona - Una domenica pomeriggio a contatto con la natura, quella del 25 agosto. Sarà infatti visitabile l’area verde “Le Ginestre”, di Oleggio, nel Novarese. Il parco, ricco di alberi, fiori, fauna e un laghetto è frutto della cura dell’Associazione“Amici del Bosco” di Bellinzago Novarese. Per info, è possibile contattare i seguenti riferimenti: www.parcoticinolagomaggiore.it; info@parcoticinolagomaggiore.it oppure il numero 0321 517706. Sempre domenica 25 agosto, dalle 14.00, alle 17.30, sarà possibile visitare gratuitamente il Parco dei Lagoni di Mercurago, nell’ambito della mostra “Dal Bronzo all’Unesco – storia di insediamenti nel Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago”. L’evento, avrà inizio dal Museo Civico Archeologico di Arona, in Piazza S. Graziano, 36 e proseguirà poi nel parco per scoprire i siti archeologici preistorici, delle età del bronzo e romana. Per partecipare alla visita di domenica, è necessario effettuare una prenotazione entro venerdì 23 agosto presso Turistico di Arona (tel. 0322 243601) in Largo Duca d’Aosta (da lunedì a domenica: 9.30-12.30 e 15.30-18.30). Gli altri due incontri, si svolgeranno il 29 settembre e il 20 ottobre mentre la mostra allestita presso il Museo Civico Archeologico di Arona, sarà visitabile fino al 10 novembre. Orari: martedì: 10.00 - 12.00; Sabato e Domenica 15.30 - 18,30. INFO: archeomuseo@comune.arona.no.it tel. 0322 48294; turismo.arona@comune.arona.no.it tel. 0322 243601;

