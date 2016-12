Trecate - Un percorso devozionale dedicato a San Rocco è quanto è stato organizzato dall’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura Locale che guiderà i visitatori attraverso i luoghi che la cittadina ha intitolato al Santo. Il progetto fa parte di un’idea che vuole far conoscere la storia dei quartieri dedicati ai Santi protettori di Trecate, tra cui, appunto anche il Santo di origini francesi, celebrato da molti Comuni italiani, proprio nel mese di Agosto. L’appuntamento è per domenica, 18 agosto, con orario da definirsi, presso la Chiesa di San Rocco. Per informazioni, è possibile rivolgersi allo sportello turismo in via Fratelli Russi 1, a Trecate, o contattando i numeri 0321 776412 e 0321 776338.

