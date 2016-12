Pettenasco - Una serata che porterà l’arte circense direttamente sulle sponde del lago d’Orta: è la proposta del Teatro delle Selve che mercoledì 7 agosto, alle ore 21.15, darà inizio a performances eseguite con rolla, bolla e monociclo, piroette, salti mortali, salto della corda, scalinata alta un metro, fuoco da monociclo alto tre metri. Grande coinvolgimento di pubblico, specie per i più piccoli che potranno ammirare Mr. David, al secolo Davide Demasi, artista con una vera e propria passione per il mondo che ruota attorno a questa disciplina, che ha perfezionato soprattutto esibendosi davanti a persone di ogni razza e colore e su palchi di ogni tipo… piste da circo, cabaret, teatri, strada, televisioni e anche facendo parte del cast del Brachetti and Friends capitanato dal noto Arturo Brachetti. Mr. David, nei suoi spettacoli propone numeri di cabaret, performances di giocoleria ed equilibrismo, comic magic comedy, close up and street magic…ma soprattutto escapologia estrema… liberazioni da qualsiasi costrizione (catene, lucchetti, camicia di forza) in equilibrio su instabili attrezzi…..monociclo e rullo oscillante. Recentemente, si è aggiudicato il titolo internazionale di Street Magic di Saint Vincent e promette di ammaliare anche il pubblico cusiano. In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà presso l’Eurotenda

