Baveno - Anche quest’anno torna lo speciale fine settimana del Festival Blues di Baveno, realizzato in collaborazione con Ameno Blues. L’appuntamento è per venerdì 9 e sabato 10 agosto per due serate con ospiti nazionali ed internazionali, ad iniziare dal gruppo milanese dei TRoosters che si esibirà sabato, con proposte di swing blues, il rock ’n roll e il boogie woogie. Sempre il 9 agosto, dal pomeriggio, sul lungolago saranno allestiti dei mercatini e uno stand del Progetto Rebecca, in collaborazione con l’associazione IULMI e con la Missione delle Suore Mariniste in India. Domenica 10, in occasione della notte di San Lorenzo, dalle 17.00, fino alle 19.00, sul lungolago si esibiranno i Max De Bernardi Duo, i Locomotion Blues Band e Alberto Colombo & Zimboita . Dalle ore 21.00, in piazza IV Novembre, si esibirà l’ australiana Fiona Boyes; un’artista riconosciuta in tutto il mondo come una grande interprete blues. La Boyes suona a livello internazionale da oltre venticinque anni, ha costruito una carriera che l'ha portata nei più importanti festival e stage in Australia, Nuova Zelanda, America del Nord e in Europa. Infine, domenica 10 agosto, dalle 20.00, in piazza Dante Alighieri, sarà allestita la mostra fotografica “Scatti di musica” a cura di Ikon Foto Club, in collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco di Baveno.

