Pettenasco - Appuntamento con le specialità regionali per la stagione estiva all’hotel ristorante “Approdo” di Pettenasco. Dopo l’evento dedicato ai cibi da strada, venerdì 26 luglio, sarà il turno della Sicilia per una serata accompagnata da specialità gastronomiche e musica dal vivo di Andrea Fabiano. Ecco quanto hanno dichiarato Ezio Primatesta e Michela Chiesa:“Abbracciare sapori lontani e portarli nella cornice splendida del Lago d’Orta è sempre interessante, soprattutto quando si parla di grande tradizione italiana” “Da qui l’impegno del nostro chef-maison a comporre piatti curati ed intriganti, sicuro ingrediente di successo per una serata che, ci auguriamo, resterà nelle corde e nella memoria di tutti i commensali”. E dopo l’appuntamento siciliano, toccherà a quello in programma per mercoledì 14 agosto con “Pesce & Bollicine”, dove al live-music del duo MMS si abbinerà una cena in terrazza dal sapore mediterraneo ed esotico.

