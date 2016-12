Pella - Due serate organizzate dal Rotary Club di Orta San Giulio per ricordare gli amici di Masagno che, da anni, hanno stretto un legame profondo con i rotariani cusiani. Tutto inizia nel 2007 con la costruzione di un ospedale per offrire soccorso a quei popoli tanto bisognosi di aiuto e, grazie alla collaborazione con Suor Celina Tovagliaro, da anni presente nel Burundi ma di origini novaresi, si è accresciuta la voglia di collaborare e, quel che è più, un’amicizia fondata sulla voglia di realizzare qualcosa di utile e concreto per il prossimo. Anche quest’anno, memori del grande successo ottenuto l’estate scorsa ad Orta San Giulio, nella piazza di Pella, il club propone, uno spettacolo ricco di coreografie, portato in scena dalle ragazze del Twirling Santa Cristina che interpreteranno il celebre musical Notre Dame de Paris, con le musiche di Riccardo Cocciante. E non mancheranno i mercatini dell’artigianato oltre ai prodotti tipici della zona e intrattenimento musicale. L’appuntamento è per sabato 20 con lo spettacolo del Twirling e domenica 21 luglio per proseguire con le proposte del Rotary per gli amici di Masango.

