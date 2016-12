Oleggio - - 12 luglio: dalle 21.00 in Piazza Martiri Il Tango della passione, con i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, M° Gianluca Campi alla fisarmonica e il M° Paolo Beretta al pianoforte. Spettacolo di sonorità affascinanti delle più belle melodie di Piazzolla, Rodriguez, Gardel, Albeniz, Sanders. - 13 luglio: dalle 21.00 Paganini on the Beach. Sfilata di moda uomo, donna, bambino e…cagnolino a cura di “Non solo seta” e la “Bottega di Perdipiù”, presso il bar “Il Verdi” in Viale Paganini, DJ set e esibizione di Hip Pop - 14 luglio: dalle 9.00 in Piazza Martiri, Raduno di 500, dalle 21.00 in Piazza Martiri Concerto Jazz Tributo a Miles Davis, con Laboratorio Jazz Dedalo Orchestra, diretto dal M° Allifranchini Info: Comune di Oleggio, tel. 0321.969811, www.comune.oleggio.no.it

