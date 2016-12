Santa Maria Maggiore - Un’estate all’insegna della musica, dell’arte, del divertimento, quella di Santa Maria Maggiore che presenterà sempre nuovi appuntamenti che mescolano tradizione e innovazione. Il programma è stato presentato lunedì 1 luglio presso la Sala Mandamentale del Vecchio Municipio dal sindaco Claudio Cottini che si è espresso in tal senso:« Si tratta di iniziative estive di qualità, curate, mai banali, alcune legate alla nostra storia e tradizione, altre decisamente innovative. Un’offerta all’altezza di una località turistica con opportunità per tutti i gusti. Non è semplice garantire continuità in tempi difficili come questi, un grazie va alle tante associazioni che collaborano e che con il loro lavoro rendono questo paese accogliente, allietando le giornate di chi è qui in vacanza ma anche dei residenti». Tra le tante proposte del Comune, anche la possibile sorpresa in programma per fine agostosulla quale, gli organizzatori mantengono ancora un po’ di riserbo. E in attesa di scoprire cos’altro si inventeranno le tante organizzazioni che hanno partecipato all’ideazione di questo ricco programma estivo, ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere: • La rassegna di concerti “Musica da bere” con la direzione artistica di Roberto Bassa. Primo appuntamento sabato, 6 luglio dalle 17,45 nel Parco di Villa Antonia (in caso di pioggia nella Sala Mandamentale) con Maura Alliata (ocarina, flauto) e Alessandro De Bei (fisarmonica) che proporranno brani di Robert Schumann e Nino Rota. Si prosegue sabato 13 luglio alle 17,45 nella Sala Mandamentale con Federica De Stefani e Matteo Molendini al pianoforte in un programma di “Danze” di autori vari. Sabato 27 luglio alle 17,45 all’Oratorio di San Giovanni Battista (Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta) autori barocchi con Ariel Guerriero (violino barocco), Massimo Sartori (viola da gamba), Silvano Arioli (cembalo). Sabato 3 agosto alle 17,45 all’Oratorio di San Giovanni Battista musiche di Bach, Haendel, Beethoven con Gunilla Kerrich (violino) e Luca Franzetti (violoncello). Sabato 17 agosto alle 17,45 appuntamento sempre all’Oratorio di San Giovanni Battista con Carlo Bava (ciaramella) e Giovanni Galfetti (organo). Il 24 agosto alle 17,45 nella Sala Mandamentale “Encores: delizie salottiere per flauto e pianoforte”con Francesca Dellea (flauto) e Roberto Bassa (pianoforte). • La Mostra ritrattistica “Facce”. Dedicata agli sguardi storici della ritrattistica vigezzina con un angolo per bambini. Per completare la visita alla mostra, allestimenti presso la scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e il Museo dello Spazzacamino. Inaugurazione venerdì 12 luglio alle 21. Sarà aperta tutti i giorni dalle 10-12 e dalle 16,30-19 (ingresso 2 euro). • Un weekend da Favola. Dal 19 al 21 luglio spettacolo e intrattenimento per i bimbi. Venerdì 19alle 21 nel parco di Villa Antonia (in caso di pioggia nella Sala Mandamentale) “Favole sotto le stelle”: la storia di Babar ed Elmer, l’elefantino variopinto. Sabato 20 e domenica 21 per tutto il giorno sotto i portici di Cà d’Simun, di Via Rosmini, di Piazza Risorgimento esposizione “La Storia di Babar”.Domenica 21 alle 17,30 nella Sala Mandamentale spettacolo “Tre Pagliacci”, giochi di intrattenimento e magia con Fabio Arlecchino (ingresso 4 euro). • Letteraltura. Il festival di letteratura di montagna fa tappa a Santa Maria Maggiore il 20 luglio. Alle 11 incontro in piazza Risorgimento con Andrea Vitali “Lo scrittore di lago sale in montagna”. Alle 17,45 nel parco di Villa Antonia in collaborazione con il Festival chitarristico della Valle Ossola viaggio musicale attraverso le vibrazioni delle corde di una chitarra con Luciano Pompilio. Alle 21 parco di Villa Antonia concerto con ODM Jazz Band diretta da Diego Centurione. • Campionato europeo di tiro da caccia per armi preistoriche. Il 27 e 28 luglio all’agriturismo Pian delle Lutte, diciassettesima tappa del campionato che prevede gare di tiro con l’arco, con il propulsore, di precisione. • Mostra dedicata a Vic Vergeat e concerto. L’esposizione dedicata al musicista ossolano sarà inaugurata il 28 luglio alle 11 nella Sala Mandamentale e resterà aperta fino al 4 agosto dalle 17 alle 19. Vic Vergeat si esibirà ’1 agosto alle 21,30 al teatro cinema comunale. • Festa dell'Aria. Il 2,3,4 agosto al Centro del Fondo, organizza l'associazione Volo Libero "I Barbagianni". Griglia e musica, sabato pomeriggio dimostrazione di volo di aeromodelli e gara di centro con parapendio, domenica pomeriggio in allegria con i Falconieri delle Orobie, dimostrazioni di volo di rapaci grandi e piccini. • Ciao Signor G. Sabato 3 agosto alle 21,30 nel parco di Villa Antonia (in caso di pioggia nella Sala Mandamentale) serata di teatro-canzone a 10 anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, con Luca Maciacchini, nell’ambito del Festival del Teatro e della Comicità. • “Elisir del Benessere”. Il 9, 10, 11 agosto presso le cellette della Torre del Vecchio Municipio un percorso tutto da annusare verso il progetto della “Casa del profumo”, in collaborazione con il Consorzio Erba Böna (ingresso a 2 euro). Conferenze il 7,14 e 21 settembre con il Consorzio Erba Böna e il Comune di Santa Maria Maggiore dedicate alle erbe alpine. • Torneo di Tennis “Valle Vigezzo”. Si giocherà dall’11 al 14 agosto presso i campi del tennis Pineta. • Ricordando “A pata Vèrta”. Il 12 agosto alle 21 in piazza Risorgimento serata di canto popolare spontaneo con accompagnamento di “stincheet”. • Speciale Fiori di Fuoco. Il 14 agosto alle 21,30 presso il Centro del Fondo tornano i fuochi d’artificio, in collaborazione con Provincia del Vco e Distretto Turistico dei Laghi. • Inaugurazione Lavatoi. Nell’ambito del progetto Interreg Alp Stone appuntamento il 24 agostoalle 11 al Lavatoio di via Roma (angolo Via Delle Torri).

