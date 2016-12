Pella -

Un week end ricco di proposte, quello di Pella che, tra venerdì 5 e sabato 7 luglio, offirà divertimento per tutti coloro che si troveranno sulla sponda occidentale del lago d’Orta. Si comincia venerdì con l’esibizione del Centro Arte Danza e con la musica dal vivo dei Folkamiseria. Cantanti in erba per il giorno successivo in cui, sotto la direzione artistica di Claudio Pavanello, venti ugole d’oro si esibiranno dal vivo.

La domenica, si parte al mattino con la deicma edizione della traversata a nuoto del lago nel tratto tra Pella e Orta, traversata interamente organizzata dai Volontari Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio. Nel corso della giornata, si terrà un aperitivo sul battello e una messa in occasione di un importante compleanno per la sezione locale dell’Avis; quest’anno infatti ricorrono i cinquant’anni dalla fondazione.

Ecco quanto ha dichiarato il presidente della sezione Giovanni Ferlaino :« E’ un impegno costante che vede questo gruppo lavorare per portare avanti i valori della generosità che l’Avis ha nel suo Dna, questo traguardo è molto importante e il merito va assolutamente condiviso con tutti coloro che hanno lavorato per l’Avis fin dalla sua fondazione. Non mi riferisco solo ai presidenti ma a tutti i componenti dei vari direttivi che si sono susseguiti».

Sempre domenica , nel pomeriggio, si terrà il primo Memorial dedicato ad Ezio Giacoletti, noto imprenditore pellese e tifoso del Novara Calcio, scomparso l’anno scorso. In serata poi, gran finale danzante con l’accompagnamento musicale del gruppo “Luciana e i cusiani”. Sempre gli organizzatori dell’evento, si occuperanno anche della preparazione di gustosi piatti che verranno serviti sotto al tendone di Piazza dei Doantori del Sangue, dove si svolgeranno tutte le manifestazioni in programma per il prossimo week end.