Omegna -

Ritorna l’atteso appuntamento estivo con la “Musica in quota”, la rassegna concertistica itinerante del Verbano Cusio Ossola che, dal 2009 in maniera continuativa, riscuote sempre più consensi. L’inaugurazione della rassegna musicale, si è tenuta nel pomeriggio di martedì 18 giugno, presso la sede Cai di Omegna con l’esibizione degli allievi del Liceo della cittadina che seguono l’indirizzo musicale.

Un’edizione, quella del 2013, con un’importante novità, infatti, come ha dichiarato il Presidente della Provincia del Vco, Massimo Nobili, si è fatto il possibile per garantire il proseguimento di questo progetto anche se l’esperienza istituzionale della Provincia dovesse interrompersi, attraverso la nascita di una vera e propria Associazione Musica in Quota.

Il Presidente Nobili ha aggiunto:«Ringrazio fin da subito tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa e con impegno hanno lavorato all’organizzazione della rassegna ormai ai nastri di partenza e che anche quest’anno avrà uno dei suoi appuntamenti – il concerto di Ferragosto – proposto a una platea più ampia di quella che raggiungerà il Rifugio Zamboni-Zappa, ai piedi del Monte Rosa, grazie alle riprese di VcoAzzurraTv. Un grazie va anche a tutti coloro – che a diverso titolo – danno il proprio contributo per la sua migliore riuscita: rifugisti, accompagnatori naturalistici, volontari del Cai e alla sezione omegnese del Club Alpino Italiano, che si è proposta di ospitare la sede del nuovo sodalizio».

Molti gli appuntamenti in programma per l’estate che uniranno musica e natura, come ha spiegato l’Assessore alla Cultura Claudio Cottini, anche ideatore della manifestazione:«La ‘mission’ di Musica in Quota è molteplice e va oltre la finalità d’intrattenimento con proposte musicali di qualità, rigorosamente ‘live’. I suoi appuntamenti sono infatti pensati come uno stimolo per scoprire luoghi non sempre troppo conosciuti della nostra Provincia montana e offrire – nella gran parte dei casi – a talenti musicali locali una platea attenta e motivata, visto che il posto in prima fila lo si guadagna dopo una bella scarpinata: nella gradevolezza di un ambiente naturale che ci riconcilia con il creato, ma che sempre costa fatica. Nelle sue finalità ritroviamo però anche l’impegno a sostenere le attività economiche di montagna, che oggi hanno un perno importante in tutti coloro che cercano di sviluppare servizi per un turismo ecosostenibile nei paesi delle nostre valli’, come ad esempio gli accompagnatori turistici e i rifugisti».

Di seguito, ecco gli appuntamenti con Musica in quota:

Venerdì 21 giugno, ore 20.30 – Pian d’Arla (1300 m) – Verbano. Coro Monterosa Macugnaga, dirige il Maestro Enrico Micheli.

Sabato 6 luglio, ore 11.00 - Alpe Ompio (980 m) – Verbano – Rifugio “Fantoli” CAI di Pallanza. Saxology (Marco Rampone sax alto, Andrea Cerdelli sax alto, sax tenore, Giancarlo Ellena sax tenore, sax soprano, Giancarlo Ciocca Vasino sax baritono).

Sabato 13 luglio, ore 11.00 lago di Cheggio (1474 m) valle Antrona Rifugio Cai ‘Citta di Novara’ Ensemble ottoni antichi (Riccardo Ceruttim Emanuele Goggio, Matteo Macchia, Tiziano Tettone, trombe naturali, Paolo sackbut, Nico Aymet timpani).

Domenica 21 luglio, ore 11.00 Alpe Scaredi (1841 m) – Valle Vigezzo. Soffi in quota (Maura Alliata ocarina, Alessandro De Bei fisarmonica).

Sabato 27 luglio, ore 11.00 lago di Ragozza (1958 m) -Valle Bognanco – Rifugio Gattascosa. Giovani Musicisti Ossolani, dirige il Maestro Alberto Lanza.

Domenica 4 agosto, ore 11.00 Alpe Loccia (1107 m) Valle Strona - Baita Maria Cristina Gost (Stefano Gori flauto, Gabriele Oglina clarinetto, Salvatore Seminara chitarra).

Giovedì 8 agosto, ore 11.00 – Foppiano di Crodo (1217 m) Valle Antigorio XXL Riverside Dixieland Band (Massimo Martina tromba, Christoph Monferini trombone, Marco Rampone clarinetto, Enzio Lucchini banjo, Emanuele Blanc bassotuba).

Domenica 11 agosto, ore 11.00 diga di Larecchio (1857 m) Montecrestese - Valle Isorno, Sercgio Scappini fisarmonica.

Mercoledì 14 agosto, ore 11.00 –Macugnaga (2070 m) Alpe Pedriola - Valle Anzasca Rifugio Cai “Zamboni Zappa” Agorà (Manuela Soriani voce, Marco Milanese clarinetti, chitarra, Laura Picozzi fisarmonica, Pier Angelo Prandoni flauti, mandola, chitarra).

Sabato 17 agosto, ore 11.00 Alpe Veglia (1761 m) - Val Divedro - Rifugio Cai di Arona Florilegio barocco (Ensemble “Bazalesk”, Silvia Arfacchia violino, Davide Besana violino), con la presenza del Gruppo in Costume di Varzo.

Domenica 25 agosto, ore 11.00 – lago Kastel (2216 m) Valle Formazza - Rifugio “Maria Luisa” Chit Brass .

Domenica 8 settembre, ore 11.00 Madonna delle Piane (1150 m) Valle Strona - Massiola Ensemble barocco “Vermeer” (Mirko Pramparo tra versiere, Stefano Rapetti flauto dolce, Emma Bolamperti clavicembalo).