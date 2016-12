Territorio - Grande attesa e grande successo per il primo appuntamento con Fiori di Fuoco 2013, spettacolo pirotecnico che ormai, in occasione dell’estate, richiama moltissimi spettatori affascinati dai colori e dalle coreografie della rassegna, quest’anno proposta anche, durante alcuni appuntamenti, nella versione musicale. Ed è stato proprio uno spettacolo piromusicale, quello organizzato nella serata inaugurale di sabato 29 giugno, dove ben trentamila spettatori, hanno affollato le sponde del lago di Luino approfittando del bel tempo e del clima di vacanza che ormai si respira già da un po’, in particolare sui nostri laghi. Ospiti della serata, i Parente Fireworks, già presenti l’anno scorso in occasione della medesima rassegna e anche quest’anno in grado di entusiasmare il numeroso pubblico con coreografie spettacolari, rese ancora più coinvolgenti dalle note musicali con cui i fiori di fuoco hanno danzato. Ecco le altre date da segnare in agenda per non perdere neanche un appuntamento: 20 luglio – ore 23.00 – Lavena Ponte Tresa – Lago di Lugano, spettacolo piromusicale in occasione della “20° Sagra Italo-Svizzera” 27 luglio – ore 22.30 – Sesto Calende – Parco del Ticino, in occasione della manifestazione “CERTE NOTTI resta con noi al lago” 4 agosto – ore 22.30 – Arona – Lago Maggiore, in occasione della “Lunga Notte” 14 agosto – ore 21.30 - Santa Maria Maggiore – Valle Vigezzo, in occasione del Ferragosto della Valle 15 agosto – ore 22.30 - Laveno Mombello – Lago Maggiore, in occasione della “Notte Bianca” 17 agosto – ore 23.00 - Verbania Pallanza – Lago Maggiore, in occasione di “Giochi senza quartiere” 25 agosto – ore 21.30 - Omegna – Lago d'Orta spettacolo piromusicale in occasione della “110° edizione della Festa di San Vito”.

Territorio - Grande attesa e grande successo per il primo appuntamento con Fiori di Fuoco 2013, spettacolo pirotecnico che ormai, in occasione dell’estate, richiama moltissimi spettatori affascinati dai colori e dalle coreografie della rassegna, quest’anno proposta anche, durante alcuni appuntamenti, nella versione musicale. Ed è stato proprio uno spettacolo piromusicale, quello organizzato nella serata inaugurale di sabato 29 giugno, dove ben trentamila spettatori, hanno affollato le sponde del lago di Luino approfittando del bel tempo e del clima di vacanza che ormai si respira già da un po’, in particolare sui nostri laghi. Ospiti della serata, i Parente Fireworks, già presenti l’anno scorso in occasione della medesima rassegna e anche quest’anno in grado di entusiasmare il numeroso pubblico con coreografie spettacolari, rese ancora più coinvolgenti dalle note musicali con cui i fiori di fuoco hanno danzato. Ecco le altre date da segnare in agenda per non perdere neanche un appuntamento: 20 luglio – ore 23.00 – Lavena Ponte Tre

sa – Lago di Lugano, spettacolo piromusicale in occasione della “20° Sagra Italo-Svizzera” 27 luglio – ore 22.30 – Sesto Calende – Parco del Ticino, in occasione della manifestazione “CERTE NOTTI resta con noi al lago” 4 agosto – ore 22.30 – Arona – Lago Maggiore, in occasione della “Lunga Notte” 14 agosto – ore 21.30 - Santa Maria Maggiore – Valle Vigezzo, in occasione del Ferragosto della Valle 15 agosto – ore 22.30 - Laveno Mombello – Lago Maggiore, in occasione della “Notte Bianca” 17 agosto – ore 23.00 - Verbania Pallanza – Lago Maggiore, in occasione di “Giochi senza quartiere” 25 agosto – ore 21.30 - Omegna – Lago d'Orta spettacolo piromusicale in occasione della “110° edizione della Festa di San Vito”.