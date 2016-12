Pettenasco - Sarà una serata all’insegna del blues la prima proposta dell’hotel ristorante “Approdo” di Pettenasco, che ospiterà le armonie di Jumpin’ Johnny Sansone & Alberto Colombo band. L’evento, organizzato in collaborazione con Ameno Blues Festival, sarà anche un viaggio lungo la penisola dei sapori: piadine dell’Emilia Romagna, arancini della Sicilia, focaccia della Liguria, olive ascolane delle Marche, mozzarella di bufala e calzoncini della Campania, senza dimenticare la tradizione del nostro territorio con l’antica merenda contadina composta da pane, gorgonzola e acciughe oltre al salame e alla toma, il tutto accompagnato da un banco di assaggi con vini biologici del consorzio Vintesa. In tal senso, si sono espressi Ezio Primatesta e Michela Chiesa, del management dell’hotel: «Proporre una stagione gastronomica che sia, allo stesso tempo, culturale e di sicuro appeal è un compito non facile; tuttavia è una “mission” che accogliamo volentieri e con impegno, sicuri che la promozione del territorio passi anche e soprattutto dalle sue risorse di ambiente, turismo, cucina e arte, nonché dall’impegno in prima persona degli operatori del settore ricettivo. E’ un nostro segno di vicinanza al territorio, alla sua gente e, ovviamente, agli ospiti che lo raggiungono da ogni angolo d’Italia ed Europa». I prossimi appuntamenti con la buona musica e il buon cibo, sono previsti per il 26 luglio con una serata dedicata alla Sicilia e musica dal vivo di Andrea Fabiano e per il 14 agosto con “Pesce & Bollicine”, dove al live-music del duo MMS si abbinerà una cena in terrazza dal sapore mediterraneo ed esotico.

Pettenasco - Sarà una serata all’insegna del blues la prima proposta dell’hotel ristorante “Approdo” di Pettenasco, che ospiterà le armonie di Jumpin’ Johnny Sansone & Alberto Colombo band. L’evento, organizzato in collaborazione con Ameno Blues Festival, sarà anche un viaggio lungo la penisola dei sapori: piadine dell’Emilia Romagna, arancini della Sicilia, focaccia della Liguria, olive ascolane delle Marche, mozzarella di bufala e calzoncini della Campania, senza dimenticare la tradizione del nostro territorio con l’antica merenda contadina composta da pane, gorgonzola e acciughe oltre al salame e alla toma, il tutto accompagnato da un banco di assaggi con vini biologici del consorzio Vintesa. In tal senso, si sono espressi Ezio Primatesta e Michela Chiesa, del management dell’hotel: «Proporre una stagione gastronomica che sia, allo stesso tempo, culturale e di sicuro appeal è un compito non fac

ile; tuttavia è una “mission” che accogliamo volentieri e con impegno, sicuri che la promozione del territorio passi anche e soprattutto dalle sue risorse di ambiente, turismo, cucina e arte, nonché dall’impegno in prima persona degli operatori del settore ricettivo. E’ un nostro segno di vicinanza al territorio, alla sua gente e, ovviamente, agli ospiti che lo raggiungono da ogni angolo d’Italia ed Europa». I prossimi appuntamenti con la buona musica e il buon cibo, sono previsti per il 26 luglio con una serata dedicata alla Sicilia e musica dal vivo di Andrea Fabiano e per il 14 agosto con “Pesce & Bollicine”, dove al live-music del duo MMS si abbinerà una cena in terrazza dal sapore mediterraneo ed esotico.